В Республиканской инфекционной больнице назначен новый главврач

Азат Мухаметзянов — заслуженный врач Башкирии, доктор медицинских наук. С апреля 2002 года он руководил Хозрасчетной поликлиникой Уфы. Мухаметзянов имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Кроме того, он является главным внештатным эпидемиологом Минздрава Башкирии.
В соцсетях Азат Мухаметзянов попрощался с прежним коллективом и поблагодарил сотрудников за работу.
Я ухожу со спокойным сердцем, так как знаю, что поликлиника остается в надежных руках дружного коллектива. Со многими из вас, мы проработали вместе совсем недолго, но успели подружиться. Каждый из вас стал для меня частью жизни и занимает особое место в моем сердце, сказал он.
Коллегам Мухаметзянов посоветовал не останавливаться на достигнутом и смело идти вперед.