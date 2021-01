В Республиканской инфекционной больнице назначен новый главврач

22 января коллективу Республиканской инфекционной больницы был представлен новый главный врач Азат Мухаметзянов. Ранее он возглавлял Хозрасчетную поликлинику Уфы.

Азат Мухаметзянов — заслуженный врач Башкирии, доктор медицинских наук. С апреля 2002 года он руководил Хозрасчетной поликлиникой Уфы. Мухаметзянов имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Кроме того, он является главным внештатным эпидемиологом Минздрава Башкирии. В соцсетях Азат Мухаметзянов попрощался с прежним коллективом и поблагодарил сотрудников за работу. Я ухожу со спокойным сердцем, так как знаю, что поликлиника остается в надежных руках дружного коллектива. Со многими из вас, мы проработали вместе совсем недолго, но успели подружиться. Каждый из вас стал для меня частью жизни и занимает особое место в моем сердце, сказал он. Коллегам Мухаметзянов посоветовал не останавливаться на достигнутом и смело идти вперед.

