В Республиканской инфекционной больнице назначен новый главврач

Я ухожу со спокойным сердцем, так как знаю, что поликлиника остается в надежных руках дружного коллектива. Со многими из вас, мы проработали вместе совсем недолго, но успели подружиться. Каждый из вас стал для меня частью жизни и занимает особое место в моем сердце, сказал он.