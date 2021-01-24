На митинге в Башкирии задержали 90 человек

На митинге в Башкирии задержали 90 человек

Вчера, 11:28ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Чпен СПЧ по Башкирии Олег Галин посетил городские отделы полиции № 4 и № 9, куда вчера доставили участников митинга.

По его словам, всего было доставлено 90 человек, из которых более 20-ти — дети.

Задержанные граждане после мероприятий по установлению личности и выяснения обстоятельств совершенного правонарушения были отпущены из отдела полиции, некоторые под обязательство явки в суд, рассказал Галин.

Несовершеннолетние были переданы родителям. Как сообщил Олег Галин, координатора штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву задержали на 48 часов ещё до начала митинга. Комиссия проверила условия содержания, которая не выявила нарушения.

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