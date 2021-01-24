На митинге в Башкирии задержали 90 человек

По его словам, всего было доставлено 90 человек, из которых более 20-ти — дети.
Задержанные граждане после мероприятий по установлению личности и выяснения обстоятельств совершенного правонарушения были отпущены из отдела полиции, некоторые под обязательство явки в суд, рассказал Галин.
Несовершеннолетние были переданы родителям. Как сообщил Олег Галин, координатора штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву задержали на 48 часов ещё до начала митинга. Комиссия проверила условия содержания, которая не выявила нарушения.