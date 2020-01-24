В Уфе настаивают на банкротстве Олимпик-парка
Сегодня, 16:17ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Кредиторы намерены обратиться с требованием в Арбитражный суд Башкирии.
Решение было принято на собрании кредиторов уфимского «Олимпик парка», передает РБК со ссылкой на сообщение временного управляющего Фанита Гильфанова на едином портале сведений.
Голосующим также предлагали выбрать среди финансового оздоровления, внешнего управления и заключения мирового соглашения.
Напомним, в отношении «Олимпик парка» была введена процедура наблюдения в октябре прошлого года. Окончание процедуры назначено до 30 января 2020 года. В качестве временного управляющего предприятием назначен Фанит Гильфанов из СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих».
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