В Уфе настаивают на банкротстве Олимпик-парка

Решение было принято на собрании кредиторов уфимского «Олимпик парка», передает РБК со ссылкой на сообщение временного управляющего Фанита Гильфанова на едином портале сведений.

Напомним, в отношении «Олимпик парка» была введена процедура наблюдения в октябре прошлого года. Окончание процедуры назначено до 30 января 2020 года. В качестве временного управляющего предприятием назначен Фанит Гильфанов из СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих».