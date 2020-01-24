В Уфе демонтируют скульптуры Art Terria с улицы Ленина

Газета «Аргументы и факты» выяснила, что в Уфе снесут гранитные скульптуры, которые расположены на аллее, перед зданием Башкирского государственного медицинского университета.

В Управлении коммунального хозяйства и благоустройства Уфы изданию сообщили, что на этом месте будет установлен памятник врачу. Демонтированные скульптуры планируют перенести в другое место.