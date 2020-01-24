В Уфе демонтируют скульптуры Art Terria с улицы Ленина
Сегодня, 14:34ОбществоАлия ФатхиеваФото: Администрация Уфы
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На этом месте установят памятник врачу.
Газета «Аргументы и факты» выяснила, что в Уфе снесут гранитные скульптуры, которые расположены на аллее, перед зданием Башкирского государственного медицинского университета.
В Управлении коммунального хозяйства и благоустройства Уфы изданию сообщили, что на этом месте будет установлен памятник врачу. Демонтированные скульптуры планируют перенести в другое место.
Напомним, скульптуры остались после фестиваля Art Terria, который прошел в 2016 году, от известных мастеров международного уровня из Южной Кореи, Франции, Японии, Грузии, Болгарии.
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