В минздраве Башкирии сообщили о кадровых перестановках
Сегодня, 13:43ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Сменились главные врачи сразу в нескольких больницах.
В пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии сообщили о назначениях на должность главного врача.
О кадровых перестановках сообщили 22 января во время совещания с руководителями медицинских организаций республики, посвященное текущим вопросам здравоохранения.
По информации минздрава, сменился главный врач городской клинической больницы Демского района Уфы, им стал Фанил Шамигулов.
Главном врачом Кигинской центральной районной больницы назначили Ирину Аминову. Исполнение обязанностей главного врача городской инфекционной больницы Стерлитамака возложили на Михаила Кузнецова.
Должность главного врача Стерлитамакского межрайонного противотуберкулезного диспансера получил Дамир Абдрахимов.
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