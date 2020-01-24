В Краснокамском районе Башкирии открылся обновленный офис Сбербанка

Теперь в нем реализованы самые современные принципы банковского обслуживания клиентов.Ранее в офисе был лишь один встроенный в стену банкомат, пользоваться которым можно было только с улицы. Теперь там два устройства.

Они располагаются в помещении в круглосуточной зоне самообслуживания. С их помощью можно в любое удобное время получить наличные, оплатить сотовую связь, квитанции за услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД и многое другое. Так же появился компьютер с выходом в интернет для использования онлайн-сервисов Сбербанка, таких как: оплата по счетам, переводы, получение информации по банковским картам и многое другое.