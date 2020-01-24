В Башкирии с учредителей строительной компании требуют 66 млн рублей долга
Сегодня, 17:36ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Учредителей компании «Башнефтепромстрой» из Нефтекамска хотят привлечь к субсидиарной ответственности.
По информации РБК-Уфа, требования оцениваются в 65,9 млн рублей. По информации конкурсного управляющего треста Данила Рыбалко именно такова сумма непогашенных требований кредиторов предприятия.
На портале сведений о банкротстве сообщается, что погашение невозможно, так как у должника нет денежных средств, а все имущество уже реализовано.
В РБК также сообщают, что в числе ответчиков семеро контролирующих лиц, который владеют 73,98% доли уставного капитала «БНПС-Инвест». Компания была признана банкротом в апреле 2018 года. Она неоднократно выполняла госконтракты в северо-западных районах республики.
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