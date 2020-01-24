В Башкирии с учредителей строительной компании требуют 66 млн рублей долга

По информации РБК-Уфа, требования оцениваются в 65,9 млн рублей. По информации конкурсного управляющего треста Данила Рыбалко именно такова сумма непогашенных требований кредиторов предприятия.

На портале сведений о банкротстве сообщается, что погашение невозможно, так как у должника нет денежных средств, а все имущество уже реализовано.