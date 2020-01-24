Учёные нашли способ предотвращения метастазов

Результаты их работы были опубликованы 23 января, сообщает газета «Известия».

Сотрудники Института экспериментальных и клинических исследований при Университете Лувена установили, что специальное соединение TGF-beta2 (трансформирующий ростовый фактор бета) отвечает за агрессивность раковых клеток и накопление липидов.

Учёные доказали, что эти процессы усиливают друг друга. Липиды производят энергию, благодаря которой размножаются раковые клетки, а жирные кислоты помогают им выживать.

Исследования подтвердили, что при подавлении TGF-beta2 инвазивности опухолей будет уменьшаться. Это позволит избежать возникновение метастазов и их распространение в организме.