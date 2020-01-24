Стало известно, когда в Уфе начнут строить Восточный выезд

Строительство масштабного башкирско-турецкого проекта начнется уже в скором времени, сообщил на встрече с турецким послом Мехметом Самсаром глава республики Радий Хабиров.

Напомним, ранее сообщалось, что Восточный выезд начнут строить 20 января 2020 года. Об этом заявлял глава госкомтранса Тимур Мухаметьянов. Напомним, недавно был согласнован уменьшенный размер взносов региона в концессионное соглашение по строительству Восточного выезда из Уфы. По итогам напряженных переговоров взнос Башкирии уменьшился с 70 млрд рублей.