Предустановленные программы на смартфонах в России пройдут проверку на духовность
Федеральная антимонопольная служба разработала свои требования к ПО, которое будут устанавливать на смартфоны и другую технику еще до продажи.
Согласно концепции, российский софт будет предустанавливаться на смартфоны, планшеты, компьютеры, Smart TV и телевизионные приставки. В зависимости от устройства на него поставят антивирусные программы, навигаторы (карты), поисковики, соцсети, а также программы доступа к госуслугам, голосовые помощники, системы быстрых платежей и персональную платежную систему «Мир».
Для планшетов, компьютеров и Smart TV список дополнится аудиовизуальными сервисами и приложениями, обеспечивающими трансляцию 20 обязательных общедоступных каналов.
Помимо российского происхождения и необходимости, в числе прочего, формировать «приоритет традиционных духовно-нравственных ценностей», ПО должно быть бесплатным и не содержать «недокументированных возможностей».
Напомним, с июля 2020 года требование предустановки российских приложений станет обязательным для смартфонов, а к 2023 году – для планшетов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV..
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