Предустановленные программы на смартфонах в России пройдут проверку на духовность

Согласно концепции, российский софт будет предустанавливаться на смартфоны, планшеты, компьютеры, Smart TV и телевизионные приставки. В зависимости от устройства на него поставят антивирусные программы, навигаторы (карты), поисковики, соцсети, а также программы доступа к госуслугам, голосовые помощники, системы быстрых платежей и персональную платежную систему «Мир».

Для планшетов, компьютеров и Smart TV список дополнится аудиовизуальными сервисами и приложениями, обеспечивающими трансляцию 20 обязательных общедоступных каналов.

Помимо российского происхождения и необходимости, в числе прочего, формировать «приоритет традиционных духовно-нравственных ценностей», ПО должно быть бесплатным и не содержать «недокументированных возможностей».

Напомним, с июля 2020 года требование предустановки российских приложений станет обязательным для смартфонов, а к 2023 году – для планшетов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV..