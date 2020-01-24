Подборка самых красивых фильмов 2019 года

Человек-паук: вдали от дома

Фото: ivi.ru

Все, кто знаком с Человеком-пауком по предыдущим фильмам, давно ждали выхода этой ленты https://www.ivi.ru/watch/191424. На сей раз супергерой Питер Паркер (актер Том Холанд) отправляется в Европу, чтобы отдохнуть на каникулах от обязанностей спасителя мира. Его сопровождают друзья и возлюбленная. Но спокойно жить не приходится. Питер вынужден сразиться с Элементалями – производящим беспорядки духами стихий, и с загадочным иллюзионистом-манипулятором сознания Мистерио, использующим газ, вызывающий галлюцинации. Герой вновь надевает маску Человека-паука, его ждут подвиги во имя человечества.

Покемон. Детектив Пикачу

Фото: ivi.ru

Кто в детстве не увлекался покемонами? Фишки, плакаты, комиксы, компьютерная игра, мультсериал… Все знают этих симпатичных мохнатых монстриков. В фильме Роба Леттермана мы вновь погружаемся в немного таинственный мир любимых персонажей. Главный герой – мальчик, лишившийся родителей, попадает в город, где совместно с людьми живут покемоны. Ему предстоит принять участие в детективном расследовании, связанном с обстоятельствами смерти отца, вместе с Пикачу, местным Шерлоком Холмсом. При некотором схематизме и предсказуемости сюжета фильм порадует встречей с любимыми персонажами из детства, мастерски выполненными аниматорами.

Девушки бывают разные

Фото: ivi.ru

Очень смешная комедия. Уже не раз возникала ситуация, когда мужчины, спасаясь, вынуждены переодеваться в женское платье. И в этом фильме трое друзей отправляются из Москвы на отдых в Мексику, где по русскому обычаю решают отметить первый день отпуска. Героям, в нетрезвом виде ведущим себя не лучшим образом, угрожает местный мафиози Хуан. Друзья, переодевшись в женскую одежду и нацепив парики, пытаются скрыться. Чтобы замести следы и добыть деньги на побег, им приходится участвовать в соревнованиях сёрфингисток. Яркие краски, замечательная музыка, бесподобная игра любимых актеров – все это обеспечит приятный просмотр фильма.

Райские холмы

Фото: ivi.ru

«Райские холмы» – название пансионата для проблемных девушек. Он расположен в прекрасном природном уголке. В фильме сняты красивые пейзажи в окрестностях Барселоны, богатые интерьеры, дорогие наряды. Но нравы этого райского местечка жестоки и бесчеловечны. Попавшая сюда против своей воли Ума, не желавшая выходить замуж за жениха, найденного для нее родителями, и не представляла, что здесь формируют жен-марионеток. Вместе с другими девушками она разрабатывает план действий по борьбе за свободу. Удастся ли его воплотить в жизнь? Об этом рассказывает фильм-антиутопия.

Зеленая книга

Фото: ivi.ru

Фильм, соединяющий черты комедии и драмы. Сюжет основан на реальных событиях – путешествии по югу Соединенных Штатов чернокожего джазового музыканта Дона Ширли в сопровождении Тони Валлелонги, бывшего вышибалы из ночного клуба, вынужденного устроиться шофером. Поездка происходит накануне Рождества. Первоначально герои не испытывают симпатии друг к другу: слишком они разные. Но постепенно музыка Дона заставляет Тони взглянуть на него по-иному и восхититься его талантом. В фильме есть ряд эпизодов антирасистской направленности. Как и положено в предрождественской истории, фильм заканчивается возвращением героев домой.