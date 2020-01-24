«Нас уничтожают снова»: в Башкирии протестуют родители подростка, погибшего в лагере

Родители 15-летнего Максима Маркова разместили в интернете петицию с призывом ужесточить наказание для тех, кто использует труд детей и подростков без оформления и выплаты зарплаты. Они пояснили, что сделать это их побудила ситуация, сложившаяся вокруг расследования трагической гибели их сына.

Напомним, смертельное ЧП произошло в начале июня прошлого года на территории загородного лагеря «Чайка». 3 июня на восьмиклассника упал металлический флагшток, установленный на территории лагеря. Подросток получил настолько серьезную черепно-мозговую травму, что скончался на месте происшествия.

Проверка выяснила, что сотрудники лагеря привлекли 23 школьников для выполнения общественных работ по благоустройству территории перед открытием сезона. При этом с ребятами не оформляли никаких трудовых договоров и не проводили инструктажа по технике безопасности.

По факту гибели подростка следком уже возбудил уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Прокуратура Башкирии поручила территориальным прокурорам проверить законность привлечения детей к подобной трудовой деятельности во всех районах республики.

Больше в течение прошлогоднего сезона ЧП в загородных лагерях не было. Но проверки успели выявить в них немало серьезных нарушений.

Впрочем, родители больше возмущены тем, как ведется следствие по делу о гибели Максима.

- Никаких извинений от руководства МАУДО ДООЦТЭиО «Вояж» (данная организация вела дела в лагере «Чайка», его учредителем является администрация Бирского района - ред.) мы так и не получили. Более того - в ходе судебного процесса директор МАУДО ДООЦТЭиО «Вояж», который награжден знаком «Отличник образования Республики Башкортостан», пытался снизить размер заработной платы нашего погибшего сына на несколько тысяч рублей, считая, что для 15-летнего подростка является нормальным работать восьмичасовой рабочий день. <...> Рентабельность превыше детской жизни. Понятно, что суд был на нашей стороне, - написали родители Максима в своей петиции и пояснили, что остальным 22-м подросткам, работавшим вместе с их сыном, доплату так и не выдали.

В петиции также указан ряд других нарушений, которыми крайне возмущены родители погибшего подростка.

- Мы не бились за каждую копейку в суде, мы боролись за справедливость. Своего ребенка мы хоронили за свой счет и требовали лишь заработную плату за выполненную работу. На момент написания данной петиции директор МАУДО ДООЦТЭиО «Вояж» спокойно продолжает работать на своей должности, - уточняют они. - Нашего сына не вернешь, но возможное усиление ответственности за нарушение трудовых прав несовершеннолетних детей позволит в будущем обезопасить от рисков других детей.