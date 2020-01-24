Глава Госкомтуризма Башкирии о дорогах к Иремелю: Сначала тропа, потом — бизнес
Заявление чиновник сделал в рамках четвертого Digital Курултай.
По словам Салавата Нафикова, две новые дороги к Иремелю появятся со стороны Учалов и села Николаевка. Для выполнения этих целей уже создана рабочая группа с коллегами из Минприроды и Минсельхоза.
- На этой неделе мы встречались с коллегами из Минприроды и Минлесхоза и создали рабочую группу, будем работать ежедневно. Мы поставили простые цели. Пусть появятся две дороги на Иремеле — одна со стороны Учалов, другая со стороны Николаевки. Маркировка троп — важная и больная наша тема. В этом году будем создавать волонтерскую группу и вместе с идеологом этой идеи и организатором Digital Курултай Раисом Габитовым начнем маркировать, чтобы люди уже начали ходить по этим местам. Сначала появляется тропа, за ней появляется дорога, а потом появляется бизнес, - уверен Салават Нафиков.
По словам министра культуры и туризма Калининградской области Андрея Ермака, однозначного ответа, что важнее — инфраструктура территории, чтобы привлечь туризм, или привлечение, и только после него — инфраструктура и появление инвесторов.
— Многие говорят: «Сначала сделайте инфраструктуру, потом к вам поедут». А другие говорят: «Первично продвижение». У каждого региона своя история, нет однозначно ответа, что должно быть первичнее. Нашему региону повезло, у нас проходил Чемпионат мира по футболу, у нас есть возможности привлечения федеральных денег, кроме того, у нас министерство и культуры, и туризма, и мы можем позволить себе достигать синергетического эффекта, используя обе возможности.
Справка
Digital Курултай — конференция о маркетинге и бизнесе на горнолыжном курорте Банное. Напомним, зимой мероприятие традиционно состоит из лекториев, нетворкинга, а также горнолыжного куба и полета на шарах. Летом 2019 года был специальный выпуск – Digital в Курултае — конференция была проведена в самом здании Госсобрания республики.
Спикеры конференции: Олег Бармин, Agenda Media, Москва; Дмитрий Румянцев, конференция Суровый Питерский SMM, Санкт-Петербург; Наталия Франкель, конференция Sold Out, Санкт-Петербург; Валентин Васин, исполнительный директор Управления интегрированных коммуникаций, «Сбербанк», Москва; Алексей Парфун, директор по развитию бизнеса AG Deltaplan, директор АКАР Урал; Салават Нафиков, председатель Госкомитета по туризму РБ, Михаил Кумпан, владелец сети Kumpan Cafe, Дмитрий Богданов, директор санатория «Знание», Сочи; Андрей Ермак, министр культуры и туризма Калининградской области; Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров АО «Башинформ», Сергей Меньшиков, руководитель BidFox — сервиса рекламы в тематических пабликах, Гульназ Гибадуллина, менеджер по сопровождению продаж новых услуг корпоративного бизнеса компании «МегаФон»