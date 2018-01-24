В Башкирии в МФЦ возобновили выдачу загранпаспортов

Сегодня во всех офисах многофункционального центра «Мои Документы» возобновился прием документов на оформление загранпаспорта старого образца сроком на 5 лет. Помимо подачи документов на оформление паспорта, в 38-ти офисах МФЦ «Мои Документы» по республике можно также получить готовый заграничный паспорт.

О возобновлении приема документов и выдаче паспортов сообщает официальный сайт МФЦ. Сдать документы можно в офисах по следующим адресам: - Центральный офис, г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 8; - г. Уфа, ул. Интернациональная, д. 113; - , г. Уфа, ул. Баязита Бикбая, д. 44; - г. Уфа, ул. М. Губайдуллина, д. 6; - г. Уфа, ул. Г. Мушникова, д. 17; - г. Бирск, ул. Корочкина, д. 4 - г. Благовещенск, ул. Кирова, д. 1; - с. Архангельское, ул. Ленина, д. 8; - с. Кармаскалы, ул. Худайбердина, д. 10; - с. Караидель, ул. Коммунистическая, д. 115; - г. Октябрьский, ул. Кортунова, д. 15; - г. Туймазы, ул. С. Юлаева, 69а; - г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 83; - г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 71; - г. Стерлитамак, ул. Мира, д. 18А; - г. Салават, ул. Ленина, 11; - г. Ишимбай, ул. Гагарина, д. 1; - с. Толбазы, ул. Ленина, 113; - г. Нефтекамск, ул. Строителей, 59; - г. Дюртюли, ул. Матросова, 1; - г. Агидель, ул. Первых строителей, 7а; - с. Николо-Березовка, ул. Строителей, 33; - г. Сибай, ул. Горького, 74к; - с. Месягутово, ул. И. Усова, 3; - с. Чекмагуш, ул. Ленина, 68; - с. Буздяк, ул. Красноармейская, 27; - с. Верхнеяркеево, ул. Пушкина, 17/1; - с. Раевский, ул. Ленина, д. 111; - с. Бижбуляк, ул. Победы д. 12; - с. Ермекеево, ул. Советская, д. 59; - г. Янаул, ул. Азина, 29; - с. Старобалтачево, ул. Советская, 51; - с. Бураево, ул. Ленина, д. 102; - , с. Калтасы, ул. К. Маркса, д. 59; - с. Верхние Татышлы, ул. Ленина, д. 79; - с. Акъяр, пр. Салавата Юлаева, д. 31; - с. Верхние Киги, ул. Советская, д. 14; - с. Большеустьикинское, ул. Ленина, д. 26.