В Башкирии похолодает до –29

Местами ожидается небольшой снег.

В Башкирии ожидается похолодание, следует из данных Башгидромета. Сегодня ночью по востоку республики столбик термометра опустился до -30, днем в республике воздух прогреется до -16, -21.

В четверг, 25 января, местами небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-восточный умеренный, ночью порывы до сильного. Температура воздуха ночью -12,-17°, при прояснениях -22,-27°, днем -8,-13°, местами до -18°.