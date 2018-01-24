В Башкирии чиновники выяснили, что нужно, чтобы сохранить семьи

Сократить на час рабочий день женщинам и принять программу по оздоровлению мужчин. Такие предложения внесли участники форума "Будущее", который проходил в Уфе 22 и 23 января.

Как сообщает пресс-служба минтруда Башкирии, эксперты также одобрили такие идеи как введение 5-дневного учебного дня в школе, чтобы родители имели возможность чаще общаться с детьми.

Также, по мнению участников форума, следует увеличить количество студентов с инвалидностью в вузах в 20 раз по сравнению с 2018 годом. Во всех вузах следует открыть медицинские и педагогические кафедры по ранней помощи по абилитации.

Помимо этого, считают участники форума, следует открыть специализированные центры реабилитации и абилитации детей с инвалидностью из расчета 1 центр на 1000 детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.