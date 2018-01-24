Призывники из Башкирии заболели в Алтайском крае

Молодых людей скосил ОРЗ, бронхит или пневмония.

Призывники из Башкирии, которые попали служить в Алтайск после Елани Свердловской области сильно заболели, сообщает «Молодежная газета».

Сами солдаты рассказали, что заболели в дороге. В госпитале, где они, по словам матери одного из студентов, лежат по 12-14 человек в одной палате, им сделали флюорографию и провели лечение. Судя по симптомам, молодые люди больны ОРЗ, бронхитом или пневмонией.