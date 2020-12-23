ВЦИОМ: 45% россиян выразили недовольство нехваткой лекарств

ВЦИОМ: 45% россиян выразили недовольство нехваткой лекарств

Вчера, 18:41ОбществоPhoto: pixabay.com
Свыше 70% жителей России дали положительную оценку действиям системы здравоохранения в период борьбы с пандемией коронавируса. Но многие высказались против важнейших направлений финансирования, таких как цифровизация и реорганизация страховой системы, которые активно продвигаются чиновниками от медицины.

По сведениям ВЦИОМ, 45% опрошенных россиян назвали дефицит медикаментов самой приоритетной проблемой. Нехватку медиков такой считают 39% респондентов. При этом цифровизацию и реорганизацию страховой системы люди посчитали менее важными — они были отмечены только 7% участников исследования, большинство из них — молодые люди с высшим образованием. Об этом пишет ng.ru.

В вопросе о приоритетных задачах всем респондентам, независимо от пола и возраста, было предложено выбрать до трех пунктов. Оказалось, что проблема с лекарствами больше всего тревожила граждан в возрасте 18-24 лет, а дефицит медиков — людей старше 60 лет.

Не менее важным пунктом, который был отмечен 34% опрошенных, стало расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях и на отдаленных территориях. Четвертой по популярности стала строка с оплатой труда медиков в период эпидемии — 28% опрошенных посчитали его первостепенным для финансирования. При этом 23% посчитали важным проведение ремонта в медучреждениях, а 20% — открытие новых клиник. Пропаганду здорового образа жизни посчитали приоритетной задачей 14% опрошенных.

Но в реальности важнейшие направления здравоохранения несколько отличны от ожиданий населения. Так, для цифровизации системы осенью 2020 года уже предоставили 1 млрд рублей. На амбулаторное лечение от коронавируса выделили 5 млрд рублей, а для доплат медработникам — 10 млрд рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы