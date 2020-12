ВЦИОМ: 45% россиян выразили недовольство нехваткой лекарств

Свыше 70% жителей России дали положительную оценку действиям системы здравоохранения в период борьбы с пандемией коронавируса. Но многие высказались против важнейших направлений финансирования, таких как цифровизация и реорганизация страховой системы, которые активно продвигаются чиновниками от медицины.

По сведениям ВЦИОМ, 45% опрошенных россиян назвали дефицит медикаментов самой приоритетной проблемой. Нехватку медиков такой считают 39% респондентов. При этом цифровизацию и реорганизацию страховой системы люди посчитали менее важными — они были отмечены только 7% участников исследования, большинство из них — молодые люди с высшим образованием. Об этом пишет ng.ru. В вопросе о приоритетных задачах всем респондентам, независимо от пола и возраста, было предложено выбрать до трех пунктов. Оказалось, что проблема с лекарствами больше всего тревожила граждан в возрасте 18-24 лет, а дефицит медиков — людей старше 60 лет. Не менее важным пунктом, который был отмечен 34% опрошенных, стало расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях и на отдаленных территориях. Четвертой по популярности стала строка с оплатой труда медиков в период эпидемии — 28% опрошенных посчитали его первостепенным для финансирования. При этом 23% посчитали важным проведение ремонта в медучреждениях, а 20% — открытие новых клиник. Пропаганду здорового образа жизни посчитали приоритетной задачей 14% опрошенных. Но в реальности важнейшие направления здравоохранения несколько отличны от ожиданий населения. Так, для цифровизации системы осенью 2020 года уже предоставили 1 млрд рублей. На амбулаторное лечение от коронавируса выделили 5 млрд рублей, а для доплат медработникам — 10 млрд рублей.

