ВЦИОМ: 45% россиян выразили недовольство нехваткой лекарств

По сведениям ВЦИОМ, 45% опрошенных россиян назвали дефицит медикаментов самой приоритетной проблемой. Нехватку медиков такой считают 39% респондентов. При этом цифровизацию и реорганизацию страховой системы люди посчитали менее важными — они были отмечены только 7% участников исследования, большинство из них — молодые люди с высшим образованием. Об этом пишет ng.ru.