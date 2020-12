Первая партия уникальных беспилотных летательных аппаратов была передана холдингом “Технодинамика” ВКС России.

Издание iz.ru сообщает, что уникальность дронов состоит в том, что они были разработаны в короткие сроки - компания получила контракт на производство пять лет назад и в прошлом году уже запустила изготовление первой партии изделий. Отмечается, что новые дроны кроме основной функции смогут проводить мониторинг территорий для предотвращения лесных пожаров и других внештатных ситуаций.

