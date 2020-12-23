В Уфе защита Евстафьева представила доказательства его непричастности к убийству зама

15 сентября — это единственный день в сентябре 2017 года, когда согласно биллингам Токарев, действительно, был рядом с УМПО — его «засекла» вышка сотовой связи в 18-08. Именно поэтому в обвинении Евстафьеву указано, что встреча Токарева и Евустафьева возле УМПО произошла 15 сентября. Именно поэтому события того днея адвокаты Евстафьева разобрали буквально по минутам при помощи все того же биллинга и выяснили, что 15 сентября Токарев просто проезжал мимо, не задержавшись возле здания заводоуправления. В шесть часов вечера координаты мобильника Евстафьева были отмечены на другом конце города — в зоне действия базовой станции сотовой связи в районе остановки «Школьная». В тот пятничный вечер он уже был на полпути к себе на загородную дачу в районе Юматово, где пробыл все выходные (судя опять же по данным биллинга).