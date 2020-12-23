В Уфе парад снегурочек возглавит звезда шоу-бизнеса Анна Семенович

Девушки в костюмах снегурочки проследуют от Конгресс-холла «Торатау» по улице Заки Валиди. Принять участие в параде и побывать рядом с Анной Семенович может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и прийти в костюме. Парад будет сопровождаться живой музыкой в исполнении оркестра Дедов Морозов. Самая оригинальная снегурочка получит главный приз – 100 тысяч рублей.