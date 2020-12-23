В Уфе парад снегурочек возглавит звезда шоу-бизнеса Анна Семенович

В Уфе парад снегурочек возглавит звезда шоу-бизнеса Анна Семенович

Вчера, 15:14ОбществоКарина МамаеваPhoto: Терра Зима
В Уфе в рамках новогоднего фестиваля TERRA ZIMA 3 января состоится парад снегурочек. Его возглавит актриса и певица Анна Семенович, говорится на сайте фестиваля.

Девушки в костюмах снегурочки проследуют от Конгресс-холла «Торатау» по улице Заки Валиди. Принять участие в параде и побывать рядом с Анной Семенович может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и прийти в костюме. Парад будет сопровождаться живой музыкой в исполнении оркестра Дедов Морозов. Самая оригинальная снегурочка получит главный приз – 100 тысяч рублей.

Праздничные мероприятия в рамках фестиваля начнутся уже 1 января. В этот день в парке «Ватан» состоится конкурса карнавальных костюмов. Победитель в этой номинации получит AppleiPhone 12. А уже второго января в этом же месте пройдет зимний сабантуй с катанием на лошадях и боями мешками.

Завершится фестиваль четвертого января. На набережной реки Белой состоится парад конно-санных экипажей. Участники поборются за главный приз – 100 тысяч рублей. Он достанется самой оригинально украшенной упряжке.

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