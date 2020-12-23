В Уфе начали устанавливать нашумевший шестиметровый забор напротив парка Победы

В Уфе начали устанавливать нашумевший шестиметровый забор напротив парка Победы

Вчера, 19:47ОбществоКарина МамаеваPhoto: Людмила Валяс
В Уфе приступили к сборке шестиметрового забора, который должен уберечь дом от дорожного шума. Фотографию с места событий в редакцию Mkset прислала Людмила Валяс.

Напомним, жительница дома по адресу Первомайская, 2/Комарова, 30 Елена Вавилова пожаловалась местным властям на городской шум и потребовала в судебном порядке обеспечить тишину. Однако речи в обращении об установке противошумного экрана не шло. Она просила уменьшить шестиполосную дорогу до четырехполосной и высадить вдоль нее крупномеры, однако администрация города решила проблему иначе.

Остальные же местные жители не поддержали соседку и назвали ее сумасшедшей. Они провели экстренное собрание жильцов, которое породило обращение против установки шумэкрана. Люди возмущались, что её не согласовали с жильцами. Под обращением собрано уже больше сотни подписей.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы