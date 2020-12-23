В Уфе начали устанавливать нашумевший шестиметровый забор напротив парка Победы

Остальные же местные жители не поддержали соседку и назвали ее сумасшедшей. Они провели экстренное собрание жильцов, которое породило обращение против установки шумэкрана. Люди возмущались, что её не согласовали с жильцами. Под обращением собрано уже больше сотни подписей.