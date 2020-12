В Уфе начали устанавливать нашумевший шестиметровый забор напротив парка Победы

В Уфе приступили к сборке шестиметрового забора, который должен уберечь дом от дорожного шума. Фотографию с места событий в редакцию Mkset прислала Людмила Валяс.

Напомним, жительница дома по адресу Первомайская, 2/Комарова, 30 Елена Вавилова пожаловалась местным властям на городской шум и потребовала в судебном порядке обеспечить тишину. Однако речи в обращении об установке противошумного экрана не шло. Она просила уменьшить шестиполосную дорогу до четырехполосной и высадить вдоль нее крупномеры, однако администрация города решила проблему иначе. Теория большого шума. Мэрию Уфы подозревают в нецелевой растрате на 6-метровый забор Остальные же местные жители не поддержали соседку и назвали ее сумасшедшей. Они провели экстренное собрание жильцов, которое породило обращение против установки шумэкрана. Люди возмущались, что её не согласовали с жильцами. Под обращением собрано уже больше сотни подписей.

