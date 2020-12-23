В Уфе малыш со смертельным диагнозом СМА выиграл укол стоимостью 160 млн рублей

В Уфе малыш со смертельным диагнозом СМА выиграл укол стоимостью 160 млн рублей

Вчера, 20:04ОбществоКарина МамаеваPhoto: vk.com
Семья 10-месячного Аскара Исхакова сегодня, 23 декабря, получила радостную новость. Их малыш получит препарат стоимостью 160 миллионов рублей совершенно бесплатно. Лотерею организовала швейцарская фармацевтическая компания.

— Наш сын Аскарик запрыгнул в последний вагон уходящего поезда под названием Лотерея жизни! Только вчера вечером выпустили пост, что разыгран последний укол в уходящем году, результата розыгрыша мы не знали и успели огорчиться. И поздно вечером нам сообщили, что Аскару выпал жребий и он теперь счастливый получатель бесплатного укола Золгенсма от компании Avexis, радуются счастливые родители.

Родители Аскара узнали о его диагнозе, спинально мышечная атрофия первого типа, когда малышу было три месяца. Чтобы выжить, малышу до двух лет должны ввести препарат. Все это время они своими силами собирали средства, обращались к помощи волонтеров, принимали пожертвования. За четыре месяца им удалось собрать более 15 миллионов рублей, однако и этой суммы не хватило бы на покупку самого дорогого в мире препарата.

— Наш Аскарик объединил огромное количество совсем, казалось бы, незнакомых людей, разных по национальности, культуре, вероисповеданию, разных по статусу и уровню жизни. Но одинаковых в одном - чувстве сострадания и желании помочь! Выражаем огромную благодарность всем тем, кто принимал участие, написано в группе сбора.

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