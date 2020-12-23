В Уфе малыш со смертельным диагнозом СМА выиграл укол стоимостью 160 млн рублей

Родители Аскара узнали о его диагнозе, спинально мышечная атрофия первого типа, когда малышу было три месяца. Чтобы выжить, малышу до двух лет должны ввести препарат. Все это время они своими силами собирали средства, обращались к помощи волонтеров, принимали пожертвования. За четыре месяца им удалось собрать более 15 миллионов рублей, однако и этой суммы не хватило бы на покупку самого дорогого в мире препарата.