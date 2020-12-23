В России опубликован список пособий, которые можно будет получить в 2021 году

Кроме того, россиян ожидают увеличенные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет — 6752 руб. (заявление для этого подавать не нужно). При рождении ребенка родителям будет перечислена выплата в 18 тыс. руб. Причем 1 февраля 2021 года эту выплату проиндексируют.