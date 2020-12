В России опубликован список пособий, которые можно будет получить в 2021 году

С нового года россияне будут получать ряд выплат, часть из которых была назначена еще в текущем году.

Правительством РФ был утвержден ряд выплат, которые будут доступны для жителей России в 2021 году. Об этом сообщает Ura.ru. В частности, материнский капитал будет проиндексирован на 3,7%, он составит 483882 руб. на первого ребенка и 639432 руб. на второго. Также с 1 января родителям, воспитывающим детей от трех до семи лет, полагаются выплаты, равные прожиточному минимуму в регионе. Такие выплаты будут назначаться тем, чей доход ниже прожиточного минимума. Кроме того, россиян ожидают увеличенные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет — 6752 руб. (заявление для этого подавать не нужно). При рождении ребенка родителям будет перечислена выплата в 18 тыс. руб. Причем 1 февраля 2021 года эту выплату проиндексируют. В декабре текущего года все, кто зарегистрирован на портале госуслуг, будут получать в личном кабинете уведомления о положенных им соцвыплатах, пособиях и льготах в личном кабинете.

