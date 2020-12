Жителей России с начала пандемии свыше 87 миллионов раз тестировали на COVID-19.

Как сообщает iz.ru со ссылкой на информацию оперативного штаба по борьбе с опасной инфекцией, в течение последних суток в стране провели 393 тысячи исследований анализов на коронавирус. В связи с подозрением на COVID-19 медики отслеживают состояние здоровья около 641,6 тысяч человек.

