В Кирове прошла «Суббота чистоты»

В Кирове прошла «Суббота чистоты»

Вчера, 22:32ОбществоPhoto: pixabay.com
В рамках «Субботы чистоты» жителям Кирова презентовали несколько инновационных экологических проектов.

Мероприятие прошло на площади перед Дворцом творчества. Горожане увидели новую специальную технику, в том числе мусоровозы, оборудованные механизмами для измельчения и прессования. Дополнительные опции позволяют вывозить за раз больше отходов, а значит наносить меньше ущерба дорогам и окружающей среде, пишет infox.ru..

Также жители Кирова смогли оценить проект по раздельному сбору мусора – «Эко-соседи», в рамках которого будут учиться правильному разделению и сбору мусора. Деньги, которые соберут за полученное в результате вторсырье, будут направляться на благоустройство территории или дома.

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