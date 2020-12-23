В Кирове прошла «Суббота чистоты»

Мероприятие прошло на площади перед Дворцом творчества. Горожане увидели новую специальную технику, в том числе мусоровозы, оборудованные механизмами для измельчения и прессования. Дополнительные опции позволяют вывозить за раз больше отходов, а значит наносить меньше ущерба дорогам и окружающей среде, пишет infox.ru..