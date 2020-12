В ЕР подвели законодательные итоги

Депутаты-единороссы подвели итоги работы региональных партийных отделений и волонтерских центров. Они сообщили, что большое количество инициированных на местах проектов было воплощено в жизнь.

В 2020 году ЕР предложила сохранить пенсию по потере кормильца несовершеннолетним, подрабатывающим на каникулах. В настоящее время, если подросток идет на временную работу, то теряет этот вид выплат, информирует «Наш город». Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, партия с начала пандемии начала работу над инициативами, призванными облегчить жизнь россиян. Многие из них стали впоследствии законами, пишет «Наш город». Например, пособие по уходу за ребенком до полутора лет выросло вдвое – до 6700 рублей, при этом упростилась процедура его оформления. До 1 марта 2021 года была продлена выплата пособий на детей до 3 лет. Медикам дали кредитные каникулы и освободили от уплаты НДФЛ. Также был внесен на рассмотрение закон о возможности приобретения лекарственных средств через интернет и об ограничении стоимости препаратов. Приоритетным для ЕР направлением стала защита трудовых прав. Единороссы добились внесения поправок, защищающих удаленных работников, в КЗоТ. В силу они вступят уже с января 2021 года «Одна из основных целей – чтобы соискатель мог получить большинство услуг, связанных с поиском работы, в цифровом формате», – подчеркнул Андрей Турчак. Еще одной важной задачей стало упрощение различных процедур и снятие устаревших запретов. Теперь люди с ограниченными физическими возможностями смогут получать реабилитационные и другие техсредства не по адресу регистрации, а по месту жительства. Кроме этого, женщины с маленькими детьми смогут проходить переобучение по месту фактического пребывания. Как сообщает официальный сайт «Единой России», в период пандемии в партии не прекращалась работа над менее насущными, но важными вопросами. К примеру, на 5 лет была продлена так называемая «дачная амнистия». Также сенаторы поддержали поправки, позволяющие Фонду содействия реформированию ЖКХ брать кредиты для скорейшего расселения аварийного жилья. Весной 2021 года единороссы продолжат работу над законами о беззаявительном порядке получения страховой и социальной пенсии по инвалидности, а также над законопроектом о «гаражной амнистии». Кроме этого, единороссы дорабатывают закон о защите минимального дохода от взысканий. “По инициативе фракции «Единая Россия» разработано большинство принятых парламентом республики в течение осенней сессии социально-значимых законов. В первую очередь это закон о бюджете на 2021 год и плановый период. Несмотря на вызванные пандемией кризисные явления нам удалось сохранить социально ориентированную направленность бюджета, гарантировать выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами. Основная часть средств будет направлена на образование, здравоохранение, социальную политику. Принят закон об увеличении выплат на детей, пособий приемным и патронатным семьям. Для самозанятых граждан мы закрепили все те виды господдержки, которые существовали для малого и среднего бизнеса. Мы продлили «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. По инициативе нашей фракции в республике также продлена до конца 2022 года выплата компенсаций одиноко проживающим пенсионерам платы за капитальный ремонт”, - заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан Рустам Ишмухаметов.

