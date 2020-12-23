В ЕР подвели законодательные итоги

Например, пособие по уходу за ребенком до полутора лет выросло вдвое – до 6700 рублей, при этом упростилась процедура его оформления. До 1 марта 2021 года была продлена выплата пособий на детей до 3 лет. Медикам дали кредитные каникулы и освободили от уплаты НДФЛ. Также был внесен на рассмотрение закон о возможности приобретения лекарственных средств через интернет и об ограничении стоимости препаратов.