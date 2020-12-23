В Башкирии в озеро вмерзли тысячи рыб

В Башкирии в озеро вмерзли тысячи рыб

Вчера, 13:35ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Житель Кармаскалинского района Башкирии Хамит Хусаинов опубликовал видео, на котором тысячи рыб вмерзли в лёд. Ролик экологической катастрофы разместило издание «Уральская независимая газета».

Хамит Хусаинов рассказал Mkset, что весной рыба заходит в озеро Кушкар на икромет, а осенью возвращается в реку Белая. Канал, по которому выходила рыба, запрудили.

Теперь рыбы скапливаются и подыхают. Почему-то Минприроды и Рыбохрана закрывают глаза. В районе таком положении несколько озер, сообщил Хусаинов.

Video:ВКонтакте

Глава администрации Кармаскалинского района Альфир Сабиров сообщил Mkset, что рыба в озере живая. По его словам, возможно, она замёрзла в притоках, однако подтвердить это не смог, так как не выезжал на место.

Никакой экологической трагедии нет. Надо выехать на место, сказал он.

В Рыбнадзоре пояснили, что специалисты выезжали на озеро в понедельник. Там произошёл естественный замор рыбы, который наблюдается ежегодно из-за гниения растительности. Следующий замор, по данным ведомства, ожидается в феврале, поэтому ФГБУ «Главрыбвод» планирует вырубку растений для поступления кислорода в водоём.

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