В Башкирии в озеро вмерзли тысячи рыб

Житель Кармаскалинского района Башкирии Хамит Хусаинов опубликовал видео, на котором тысячи рыб вмерзли в лёд. Ролик экологической катастрофы разместило издание «Уральская независимая газета».

Хамит Хусаинов рассказал Mkset, что весной рыба заходит в озеро Кушкар на икромет, а осенью возвращается в реку Белая. Канал, по которому выходила рыба, запрудили. Теперь рыбы скапливаются и подыхают. Почему-то Минприроды и Рыбохрана закрывают глаза. В районе таком положении несколько озер, сообщил Хусаинов. Video: ВКонтакте Глава администрации Кармаскалинского района Альфир Сабиров сообщил Mkset, что рыба в озере живая. По его словам, возможно, она замёрзла в притоках, однако подтвердить это не смог, так как не выезжал на место. Никакой экологической трагедии нет. Надо выехать на место, сказал он. В Рыбнадзоре пояснили, что специалисты выезжали на озеро в понедельник. Там произошёл естественный замор рыбы, который наблюдается ежегодно из-за гниения растительности. Следующий замор, по данным ведомства, ожидается в феврале, поэтому ФГБУ «Главрыбвод» планирует вырубку растений для поступления кислорода в водоём.

Related news: Под Уфой в водоеме всплыла мертвая рыба

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter