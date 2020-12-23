В Башкирии с 1 января 2021 года начнут работать медицинские вытрезвители

— Сегодня пьяными никто не занимается, они лежат на улице, во дворах. В больницу их не принимают, ведь они не больные, вести их некуда. Вытрезвители как ранее не будут в ведении МВД. Внесли также изменения в закон «О полиции», дав им полномочия забирать пьяных и доставлять их в вытрезвители, отметил Байгускаров.