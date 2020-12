В Башкирии с 1 января 2021 года начнут работать медицинские вытрезвители

Депутаты Госдумы в третьем и окончательном чтении одобрили законопроект по оказанию помощи людям, которые находятся в состоянии сильного алкогольного, наркотического или иного опьянения. Об этом в своих соцсетях сообщил депутат Госдумы от Башкирии Зариф Байгускаров.

По словам депутата, ежегодно в Башкирии от переохлаждения гибнет около 200 человек. Также множество людей становятся инвалидами. Более 30% преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Именно поэтому с 1 января 2021 года в городах и районах республики вновь начнут работать медицинские вытрезвители. — Сегодня пьяными никто не занимается, они лежат на улице, во дворах. В больницу их не принимают, ведь они не больные, вести их некуда. Вытрезвители как ранее не будут в ведении МВД. Внесли также изменения в закон «О полиции», дав им полномочия забирать пьяных и доставлять их в вытрезвители, отметил Байгускаров.

