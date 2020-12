Связисты раскрыли, какие «умные» подарки выбирают жители Башкортостана

Запрос в поисковике «гаджет в подарок» сегодня набирает более 50 млн ответов, выходит дарить «умные» устройства становится модно, а получать их приятно. Накануне Нового года жители Башкирии не отстают от общей тенденции и все чаще выбирают современную технику — в топе продаж смартфоны и смарт-браслеты.

Запрос в поисковике «гаджет в подарок» сегодня набирает более 50 млн ответов, выходит дарить «умные» устройства становится модно, а получать их приятно. Накануне Нового года жители Башкирии не отстают от общей тенденции и все чаще выбирают современную технику — в топе продаж смартфоны и смарт-браслеты. Такие данные предоставили аналитики МегаФона, изучив прошлогодние предновогодние продажи и предпочтения покупателей за 11 месяцев этого года. Какие телефоны чаще дарят? В 2020, аналогично предыдущему году, первенство в продажах в собственных салонах оператора сохраняют смартфоны. Особым спросом в Башкортостане пользуются Xiaomi Redmi 7A с памятью 16GB, Xiaomi Redmi Note 9 на 64GB. Чаще всего «умные» телефоны приобретают в черном и сером цветах. Больше функций в подарок. «Умные» гаджеты требуют «умных» аксессуаров — вырос спрос на зарядные устройства, карты памяти, наушники, чтобы сделать смартфон функциональнее. Также в республике начали больше следить за физической активностью, сном и калориями, и стали покупать смарт-браслеты. Самыми популярными стали: Xiaomi Mi Band 4 и Honor Band 5. Значительно увеличилась в 2020-м и доля продаваемой портативной техники: колонок, зарядных устройств, умных часов, роутеров и модемов. Несмотря на некоторую предсказуемость в выборе подарка к Новому году, 2020-й значительно скорректировал привычки покупателей. Изоляция поспособствовала росту популярности интернет-магазина МегаФона — объем продаж онлайн-площадки в Башкортостане увеличился более, чем на 200%. Выгодные предложения повышают интерес к онлайн и офлайн магазинам. К примеру, в качестве традиционного новогоднего бонуса в этом году оператор предложил покупателям 2 смартфона по цене одного.

