Связисты раскрыли, какие «умные» подарки выбирают жители Башкортостана

Несмотря на некоторую предсказуемость в выборе подарка к Новому году, 2020-й значительно скорректировал привычки покупателей. Изоляция поспособствовала росту популярности интернет-магазина МегаФона — объем продаж онлайн-площадки в Башкортостане увеличился более, чем на 200%. Выгодные предложения повышают интерес к онлайн и офлайн магазинам. К примеру, в качестве традиционного новогоднего бонуса в этом году оператор предложил покупателям 2 смартфона по цене одного.