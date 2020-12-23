После пожара с погибшими в Башкирии МЧС предложило лицензировать частные пансионаты

В настоящее время, как сообщили в ведомстве, подготовлены предложения в адрес министерства труда и социальной защиты РФ о внесении поправок в закон. МЧС предлагает в обязательном порядке лицензировать социальные услуги в пансионатах, где проживают пожилые люди.