После пожара с погибшими в Башкирии МЧС предложило лицензировать частные пансионаты

После пожара с погибшими в Башкирии МЧС предложило лицензировать частные пансионаты

Вчера, 10:21ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
МЧС России предлагает лицензировать социальные услуги, оказываемые в частных домах престарелых, передает ТАСС.

В настоящее время, как сообщили в ведомстве, подготовлены предложения в адрес министерства труда и социальной защиты РФ о внесении поправок в закон. МЧС предлагает в обязательном порядке лицензировать социальные услуги в пансионатах, где проживают пожилые люди.

Кроме того, министерство выступило с инициативой повысить меры ответственности предпринимателей в случаях невыполнения требований и создания угрозы жизни и здоровью инвалидов и граждан старшего поколения.

Напомним, 15 декабря в Абзелиловском районе Башкирии сгорел частный дом престарелых. В ходе тушения пожара были обнаружены тела 11 постояльцев, ещё пятерым удалось выбраться из горящего здания. Позже выяснилось что учреждение не предназначалось для круглосуточной работы, а также отсутствовало в реестре поставщиков социальных услуг.

Также отметим, что после истории в пансионате «Моя семья» в Уфе депутаты Госсобрания Башкирии подготовили законопроект о лицензировании частных домов престарелых и направили поправки в Совет законодателей при Федеральном Собрании. После пожара спикер Курултая Константин Толкачев попросил ускорить работу над законопроектом.

Кроме того, премьер-министр правительства Андрей Назаров заявил, что власти республики решили поставить на учет абсолютно все пансионаты Башкирии.

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