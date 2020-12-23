Охранник из Уфы выиграл дорогой автомобиль в лотерею

Охранник из Уфы выиграл дорогой автомобиль в лотерею

Вчера, 16:17ОбществоКарина МамаеваPhoto: Столото
Житель Уфы Марат Гареев стал счастливым обладателем нового автомобиля, стоимостью 600 тысяч рублей. Он выиграл машину в лотерею «Русское лото» после того, как купил билет в одном из киосков города.

По словам мужчины, о своем выигрыше он узнал во время завтрака, когда смотрел телепередачу.

— Я всегда записываю номера бочонков в тетрадку и одновременно зачеркиваю их в билете. В этот раз, когда быстро отметил все числа, очень удивился. Попросил сноху проверить результаты розыгрыша в интернете, рассказывает победитель.

Известно, что уфимец много лет проработал охранником, сейчас на пенсии. На новом автомобиле он планирует ездить на дачу и в деревню со своей семьей. Вместе с супругой любит заниматься огородом, а помогают им в этом трое внуков и трое правнуков.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы