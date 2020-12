Охранник из Уфы выиграл дорогой автомобиль в лотерею

Житель Уфы Марат Гареев стал счастливым обладателем нового автомобиля, стоимостью 600 тысяч рублей. Он выиграл машину в лотерею «Русское лото» после того, как купил билет в одном из киосков города.

По словам мужчины, о своем выигрыше он узнал во время завтрака, когда смотрел телепередачу. — Я всегда записываю номера бочонков в тетрадку и одновременно зачеркиваю их в билете. В этот раз, когда быстро отметил все числа, очень удивился. Попросил сноху проверить результаты розыгрыша в интернете, рассказывает победитель. Известно, что уфимец много лет проработал охранником, сейчас на пенсии. На новом автомобиле он планирует ездить на дачу и в деревню со своей семьей. Вместе с супругой любит заниматься огородом, а помогают им в этом трое внуков и трое правнуков.

