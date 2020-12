Заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым названо необходимое для вакцинирования россиян от коронавируса количество доз.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на слова Медведева, озвученные им в ходе совещания, посвященного масштабированию производства и внедрению российских вакцин, для решения этой задачи в первом полугодии будущего года необходимо изготовить 45 миллионов доз препарата. Такие данные предоставлены министерством здравоохранения РФ. На данный момент удалось произвести полтора миллиона доз «Спутника V», из которых в гражданском обороте находится каждая третья вакцина.

