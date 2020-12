Вчера, 23 декабря, глава Башкирии побывал на выступлении ансамбля имени Файзи Гаскарова. Своими впечатлениями он поделился в соцсетях.

В преддверии Нового года Радий Хабиров написал не о проблемах, а о «великолепных артистах, которых вырастила башкирская земля». Я горжусь, как и многие башкортостанцы, нашим ансамблем им. Файзи Гаскарова. Гаскаровцы — настоящая визитная карточка нашей республики, символ упорства и красоты, сказал глава Башкирии. Он поделился, что танцевальный коллектив, кроме восхищения, не вызывает других эмоций. По словам Радия Хабирова, «когда смотришь на них, хочется жить».

