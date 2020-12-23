Ишимбайскую фабрику трикотажных изделий через суд обязали убрать 11 тонн химотходов

Ишимбайскую фабрику трикотажных изделий через суд обязали убрать 11 тонн химотходов

Вчера, 09:01ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Арбитражный суд Башкирии удовлетворил исковые требования ООО «Ишимбайский трикотаж» к ЗАО «Ишимбайская фабрика трикотажный изделий». Последнюю обязали освободить помещения от складированных химических отходов.

В июле комиссия компании «Ишимбайский трикотаж» обнаружила склад химических веществ общим весом 11 тонн. Вещества были упакованы, однако маркировка не читаема или плохо читаема, а документы на отходы отсутствовали. Ответчик признал, что химвещества принадлежат ему и обязался вывезти их до 21 августа, но так и не сделал этого.

В связи с тем, что ИФТЗ не выполнила требования, ООО «Ишимбайский трикотаж» обратился в суд, который полностью удовлетворил требования последнего. Суд обязал ЗАО «Ишимбайская фабрика трикотажных изделий» освободить нежилые помещения от складированных химических отходов.

По данным системы «СПАРК», генеральным директором ООО «ИФТИ» является Юлия Новожилова, а бенефициаром выступает Анатолий Саушин. Ему и Светлане Саушиной принадлежит основной пакет акций предприятия. В начале декабря в суд поступило заявление о признании «Ишимбайской фабрики трикотажных изделий» банкротом. Кроме того, юрлица имеют задолженность по уплате налогов в 8,1 миллиона рублей.

Арбитражный суд БашкирииБашкирияарбитражный суд
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