Ишимбайскую фабрику трикотажных изделий через суд обязали убрать 11 тонн химотходов

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил исковые требования ООО «Ишимбайский трикотаж» к ЗАО «Ишимбайская фабрика трикотажный изделий». Последнюю обязали освободить помещения от складированных химических отходов.

В июле комиссия компании «Ишимбайский трикотаж» обнаружила склад химических веществ общим весом 11 тонн. Вещества были упакованы, однако маркировка не читаема или плохо читаема, а документы на отходы отсутствовали. Ответчик признал, что химвещества принадлежат ему и обязался вывезти их до 21 августа, но так и не сделал этого. В связи с тем, что ИФТЗ не выполнила требования, ООО «Ишимбайский трикотаж» обратился в суд, который полностью удовлетворил требования последнего. Суд обязал ЗАО «Ишимбайская фабрика трикотажных изделий» освободить нежилые помещения от складированных химических отходов. По данным системы «СПАРК», генеральным директором ООО «ИФТИ» является Юлия Новожилова, а бенефициаром выступает Анатолий Саушин. Ему и Светлане Саушиной принадлежит основной пакет акций предприятия. В начале декабря в суд поступило заявление о признании «Ишимбайской фабрики трикотажных изделий» банкротом. Кроме того, юрлица имеют задолженность по уплате налогов в 8,1 миллиона рублей.

