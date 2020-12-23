Ишимбайскую фабрику трикотажных изделий через суд обязали убрать 11 тонн химотходов

В июле комиссия компании «Ишимбайский трикотаж» обнаружила склад химических веществ общим весом 11 тонн. Вещества были упакованы, однако маркировка не читаема или плохо читаема, а документы на отходы отсутствовали. Ответчик признал, что химвещества принадлежат ему и обязался вывезти их до 21 августа, но так и не сделал этого.