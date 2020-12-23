Фонд Росконгресс: 55% опрошенных россиян ждут победы над коронавирусом в 2021 году

Отмечается, что в ходе опроса только четыре процента россиян пессимистично настроены по отношению к следующему году, а большинство опрошенных уверены, что 2021-й будет намного лучше. Одним из поводов для оптимизма является открытие границ - так считает ровно половина опрошенных. Более тридцати двух процентов респондентов уверены, что в следующем году продолжится восстановление финансового благополучия населения, а также увеличатся темпы цифровизации и технологического развития. Эффективного развития креативного сектора экономики и других отраслей ожидают больше тридцати процентов опрошенных. В успехе международного сотрудничества не сомневаются двадцать четыре процента людей.