Фонд Росконгресс: 55% опрошенных россиян ждут победы над коронавирусом в 2021 году

Фонд Росконгресс: 55% опрошенных россиян ждут победы над коронавирусом в 2021 году

Вчера, 15:50ОбществоPhoto: pikist.com
По результатам опроса, проведенного Фондом Росконгресс, пятьдесят пять процентов респондентов уверены, что в следующем году пандемия коронавируса закончится.

Издание vostokmedia.com сообщает, что фонд проводил опрос на тему: “Каким будет следующий год?”. Оказывается больше сорока процентов россиян уверены, что следующий год станет намного лучше, чем текущий, а еще двадцать шесть процентов опрошенных надеются на это. Свои оптимистичные прогнозы россияне связывают с появлением вакцины от коронавирусной инфекции.

Отмечается, что в ходе опроса только четыре процента россиян пессимистично настроены по отношению к следующему году, а большинство опрошенных уверены, что 2021-й будет намного лучше. Одним из поводов для оптимизма является открытие границ - так считает ровно половина опрошенных. Более тридцати двух процентов респондентов уверены, что в следующем году продолжится восстановление финансового благополучия населения, а также увеличатся темпы цифровизации и технологического развития. Эффективного развития креативного сектора экономики и других отраслей ожидают больше тридцати процентов опрошенных. В успехе международного сотрудничества не сомневаются двадцать четыре процента людей.

Кроме этого, около пятидесяти пяти процентов респондентов выражают надежду, что с помощью вакцины в следующем году мир сможет победить пандемию коронавируса. При этом сорок пять процентов респондентов не разделяют оптимистичного прогноза.

Необходимо отметить, что во всем мире распространение коронавирусной инфекции повлияло на отношения работодателей и работников. Больше двадцати одного процента предприятий планируют в следующем году полностью перейти на удаленный формат работы, а сорок процентов компаний намерены совмещать офисный и дистанционный графики. Только семнадцать процентов организаций не планируют менять офисный режим.

Кроме этого, опрошенные отметили важность традиционных деловых форматов встреч. Сорок четыре процента респондентов готовы участвовать в мероприятиях Фонда Росконгресс в будущем году. Такое же количество опрошенных рассматривают такой вариант.

Порядка шестидесяти процентов респондентов хотят в следующем году увидеть большие форумы, а порядка пятидесяти процентов готовы участвовать в мероприятиях, которые будут проводится в гибридном режиме. Только двадцать семь процентов опрошенных хотят, чтобы в следующем году форумы проводились в онлайн-формате.

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