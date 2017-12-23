Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Рустэм Хамитов о башкирском языке в школах: Кто хочет изучать, тот изучает
Сюжеты:
Власть без цензурыНаши в ПхенчханеГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%b1%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b8%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b91

Рустэм Хамитов о башкирском языке в школах: Кто хочет изучать, тот изучает

Сегодня, 17:09ОбществоТатьяна МайороваФото: Издательство "Китап"
Читайте
также
Майские указы Путина в Башкирии: Есть достижения, есть и хитрости
В Уфе больной ребенок написал книгу сказок, чтобы собрать деньги на лечение
Стали известны отрасли, где в Башкирии самые высокие зарплаты