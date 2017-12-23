Рустэм Хамитов о башкирском языке в школах: Кто хочет изучать, тот изучает

Глава Башкирии Рустэм Хамитов рассказал в Москве, что переход на добровольное изучение башкирского языка прошел в республике спокойно

Сегодня, 23 декабря. Глава Башкирии Рустэм Хамитов ответил на вопросы журналистов в рамках съезда партии "Единая Россия". В Москве. Об этом сообщили РИА Новости.

Рустэм Хамитов заверил столичное медиа-сообщество, что с этого учебного года изучение башкирского языка как государственного в школах Башкирии стало сугубо добровольным дело. По его словам, преподавание ведется на основе заявления родителей или законных представителей учащихся то время, как всего год назад башкирский язык изучался в обязательном порядке в школах республики с 1 по 9 классы.

- С 1 сентября наши школы перешли на добровольный вариант изучения и родного, и государственных языков, все прошло достаточно спокойно, разумно. Родительское сообщество вело себя абсолютно достойно в этой ситуации. Небольшие всплески были со стороны определенной части нашего общества, политизация этого вопроса пыталась проявить себя, но на сегодняшний день первое полугодие учебное завершается, и все видят, что тот, кто хочет изучать язык, он его изучает, - пояснил Рустэм Хамитов.