Главврача ж/д больницы в Уфе могли уволить из-за кадровой политики

Главный врач отделенческой больницы станции Уфа Рустем Валеев покинет свой пост сразу по окончании отпуска.

Руководитель железнодорожной больницы в Уфе Рустем Валеев, который в недавнем прошлом являлся заместителем министра здравоохранения Башкирии, расстанется со своей должностью сразу после отпуска. Исполняющим обязанности главврача пока назначена заместитель главного врача по организационно-методической работе Раиса Оренбуркина.

По данным АиФ, события в больнице перед увольнением главврача со слов персонала развивались следующим образом: в начале декабря Рустем Валеев подал заявление с просьбой предоставить очередной отпуск, но получил отказ руководства РЖД, к которому относится больница. Тогда Валеев и написал еще одно заявление об отпуске с последующим увольнением и получил одобрение в медицинском департаменте Куйбышевского отделения РЖД в Самаре.

По мнению сотрудников больницы, одной из основных причин для увольнения Рустема Валеева могли стать итоги недавней ведомственной проверки, выяснившей, что за последний год текучесть кадров в больнице достигла 80%!

- Кадровая политика главврача и его замов шокировала даже закалённых ветеранов больницы, - цитирует АиФ одного из врачей. – Достаточно сказать, что некоторым специалистам, прекрасным докторам в возрасте 50+ было безапелляционно заявлено, что «они здесь не нужны». Необоснованные придирки, абсурдные претензии к персоналу, даже в части одежды, мелочный контроль – все это, мягко говоря, осложняло работу.

Впрочем, прозвучали также аргументы и в пользу уходящего главврача: он успел сделать ремонт во многих помещениях, успешно привлекал к консультационной и операционной деятельности московских специалистов.

Перед отбытием в отпуск Рустем Валеев обошёл подразделения больницы, поблагодарил коллектив за работу. Некоторые из сотрудников проводили его со слезами на глазах.

Известно, что Рустему Валееву 50 лет, он выходец из города Октябрьского. С 2001 по 2012 годы занимал руководящие должности в городском Управлении здравоохранения. С 2012 года по январь 2015 - главный врач горбольницы №1 Октябрьского. В январе 2015-го назначен первым замминистра здравоохранения республики. Отделенческую больницу РЖД возглавил в ноябре 2016 года.

Исполняющая обязанности главврача сейчас Раиса Оренбуркина относится к категории ветеранов, в этом году она отметила 70-летие. Она заслуженный врач РБ, депутат Госсобрания республики двух созывов, в прошлом дважды занимала кресло главврача Отделенческой больницей РЖД. Учитывая еее возраст, скорее всего, она недолго будет исполнять обязанности главврача.