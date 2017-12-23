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Главврача ж/д больницы в Уфе могли уволить из-за кадровой политики
Сюжеты:
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Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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Главврача ж/д больницы в Уфе могли уволить из-за кадровой политики

Сегодня, 13:36ОбществоТатьяна МайороваФото: официальные источники
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