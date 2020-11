В Стерлитамаке уже к 1 декабря 2020 года достроят новый инфекционный госпиталь. Врачам, работающим там, предоставят 10 служебных квартир. Об этом сообщил мэр города Владимир Куликов.

Также, по словам министра здравоохранения Максима Забелина, сразу после сдачи объекта будет произведена поставка медицинского оборудования. Согласно штатному расписанию, всего в госпитале будут работать 400 специалистов. — Главный врач ведёт набор медицинского персонала. Планируем также организовать работу вахтовым методом врачей из близлежащих территорий, имеющих опыт работы в «красных зонах» COVID-госпиталей. Для специалистов организуем проживание в общежитии, — отметил Забелин.

