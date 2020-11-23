ВКонтакте и телеканал «Россия» запускают проект к новому сезону «Синей птицы»

Сервис «Синяя птица» (vk.com/tvptica2020) объединит все активности конкурса, которые доступны пользователям ВКонтакте. Здесь зрители смогут узнать интересные факты об участниках, посмотреть и обсудить выступления. Именно в мини-приложении пользователи выберут победителя по версии ВКонтакте. Лидер голосования получит в финале специальный приз от соцсети.