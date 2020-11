Российские вирусологи рассказали, какие ошибки совершают люди при сдаче теста на коронавирусную инфекцию.

Газета “Известия” сообщает, что для снижения рисков получения ложноположительного или ложноотрицательного результата ПЦР-тестирования необходимо соблюдать несколько правил. Так, перед сдачей анализа не следует полоскать полость рта и принимать пищу. Если забор производится из полости носа, то не следует перед процедурой его промывать - тест будет малоэффективным. Курить перед тестированием не рекомендуется на протяжении трех часов.

