В Уфе главврач 18-ой городской больницы покинул свой пост

Сегодня, 23 ноября, главный врач 18-ой больницы Жулдыбай Иржанов в Уфе покинул свой пост. В Минздраве Башкирии объяснили причину такого решения.

По данным пресс-службы ведомства, у главврача закончился контракт. Сам трудовой договор расторгнут по согласию обоих сторон. При этом, на сегодняшний день неизвестно, кто займет место Жулдыбая Иржанова. Напомним, ранее Mkset рассказывала историю уфимца, чей отец скончался от коронавируса в 18-ой больнице. 65-летний Ахсарбег Кочиев проживал в Южной Осетии со своей супругой, был официальным представителем республики в Украине. В феврале 2020 года Ахсарбег Кочиев и его жена приехали в столицу Башкирии, чтобы повидаться с семьей. Тогда и началась первая волна коронавируса. Из-за закрытых границ они не смогли улететь на родину и так и остались гостить у детей. Спустя полгода, проведенных в Уфе, супруги все же решили отправиться домой. Тем более, что режим уже немного смягчили. Казалось, коронавирус отходит на второй план. Перед запланированным отъездом глава семейства заболел и выкарабкаться уже не смог.

