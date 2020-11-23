В Уфе главврач 18-ой городской больницы покинул свой пост

Напомним, ранее Mkset рассказывала историю уфимца, чей отец скончался от коронавируса в 18-ой больнице. 65-летний Ахсарбег Кочиев проживал в Южной Осетии со своей супругой, был официальным представителем республики в Украине. В феврале 2020 года Ахсарбег Кочиев и его жена приехали в столицу Башкирии, чтобы повидаться с семьей. Тогда и началась первая волна коронавируса. Из-за закрытых границ они не смогли улететь на родину и так и остались гостить у детей. Спустя полгода, проведенных в Уфе, супруги все же решили отправиться домой. Тем более, что режим уже немного смягчили. Казалось, коронавирус отходит на второй план. Перед запланированным отъездом глава семейства заболел и выкарабкаться уже не смог.