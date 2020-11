В России утвердили новый порядок выплаты больничных

В ближайшие годы в стране будет введен новый порядок выплат больничных и пособий, согласно которому средства будет перечислять Фонд социального страхования, а не работодатель.

Согласно заявлению премьер-министра России Михаила Мишустина, выплаты по больничным листам и средства, которые женщины получают в связи с беременностью и родами, теперь не будут начислять работодатели, они будут поступать сразу из Фонда социального страхования. Предполагается, что за счет нововведения удастся существенно сократить время от оформления больничного листа до получения выплаты. Также новый порядок выплаты на предприятиях исключает возможность манипуляций со стороны работодателя. Напомним, данная схема частично работает в российских регионах. К 2022 году она будет введена повсеместно во всех субъектах России.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter