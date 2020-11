Из московских коронавирусных госпиталей выписали еще более пяти тысяч пациентов.

По сообщению газеты “Известия”, количество выписанных из московских больниц пациентов, у которых была ранее диагностирована коронавирусная инфекция, составило пять тысяч двести сорок пять человек. Таким образом, общее количество вылечившихся от новой инфекции, превысило четыреста десять тысяч человек. В целом России за весь период пандемии вылечилось от коронавируса больше полутора миллионов пациентов.

