Популярный блогер и врач из Уфы Регина Доктор рассказала на своей странице в Instagram о скандале, произошедшем в самолете у нее на глазах.

По словам Регины Доктор, пассажиры бизнес-класса отказались надевать защитные маски. При этом они не реагировали на просьбы бортпроводников и других пассажиров. — По прилету в Уфу в самолет вошла «целая армия», человек 10 полицейских! Взяли протоколы и повели их в часть, пишет врач. Женщина недоумевает, для чего людям понадобилось доводить ситуацию до конфликта. По её мнению, следует носить маски хотя бы для того, чтобы окружающим так было спокойнее.

