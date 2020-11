От осложнений, развившихся на фоне тяжелой формы пневмонии, умер бывший глава Республики Хакасия.

Газета “Известия” сообщает, что ранее у Виктора Зимина зафиксировали коронавирусную инфекцию и с этим диагнозом поместили в медицинское учреждение. Это произошло в августе. На протяжении нескольких месяцев экс-глава Хакасии проходил лечение, но его организм не выдержал нагрузки. Смерть была зафиксирована в пять утра по московскому времени 23 ноября.

