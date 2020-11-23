«У нас уроды». Глава Башкирии возмутился ситуацией на дорогах республики

«У нас уроды». Глава Башкирии возмутился ситуацией на дорогах республики

Вчера, 11:36ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В начале оперативного совещания в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров похвалил Минтранс за деятельность, однако в середине встречи он обрушился с критикой из-за ситуации на дорогах республики.

Радий Хабиров вновь указал на большое количество смертей в ДТП. Он намерен выполнить поручение президента России Владимира Путина и снизить число погибших до 160 человек к 2030 году.

Нам задачу поставил президент, и я её выполню — с вами или без. У нас убиваются не от того, что дорога плохая, а нет мозгов и полная безответственность. У нас уроды. Один раз пьяный сел, другой раз, убил ребенка, сказал Хабиров.

Он предложил лишать таких водителей транспортных средств, особенно в случае рецидива. В первой половине декабря власти планируют провести совещание по ситуации на дорогах.

Напомним, ранее глава Башкирии уже критиковал работу Минтранса из-за количества ДТП с погибшими. Министру Алану Марзаеву он пригрозил увольнением.

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