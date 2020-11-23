Сбербанк открыл для жителей Приморья точки горячего питания

Из-за сложной ситуации с энергоснабжением в регионе сотрудники Сбербанка просят жителей заранее уточнять график работы мобильных офисов. Также актуальная информация размещается и постоянно обновляется на официальном сайте финансового учреждения и в приложении Сбербанк Онлайн. Уточнить необходимые сведения можно по телефону службы поддержки в круглосуточном режиме.