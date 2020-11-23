Сбербанк открыл для жителей Приморья точки горячего питания

Сбербанк открыл для жителей Приморья точки горячего питания

Вчера, 18:22ОбществоPhoto: google.com
Сбербанк организовал горячее питание для жителей Приморского края, которые остались без энергоснабжения из-за погодных условий.

Издание "Восток Медиа" сообщает, что полевые кухни были развернуты Сбербанком во Владивостоке и Артеме — только за 23 ноября тысяча восемьсот пятьдесят жителей этих городов получили горячее питание.

Точки открыты рядом с отделениями Сбербанка и завтра продолжат работу. Кроме этого, банк организовал работу передвижного пункта кассовых операций в Первомайском районе Владивостока — эта зона является наиболее пострадавшей из-за непогоды.

Завтра Сбербанк планирует запустить еще один мобильный офис, чтобы клиенты могли получить необходимые банковские услуги — пополнить счет, забрать карту, перевести деньги, снять наличные, выполнить необходимые платежные операции. Также в таких пунктах жители пострадавших районов смогут зарядить свои мобильные устройства.

В Сбербанке уточнили, что на сегодня количество наличных денег у населения соответствует спросу. Но если потребуется, банк готов удовлетворить потребности жителей Приморского края.

Из-за сложной ситуации с энергоснабжением в регионе сотрудники Сбербанка просят жителей заранее уточнять график работы мобильных офисов. Также актуальная информация размещается и постоянно обновляется на официальном сайте финансового учреждения и в приложении Сбербанк Онлайн. Уточнить необходимые сведения можно по телефону службы поддержки в круглосуточном режиме.

Кроме того, всем клиентам банк оказывает дистанционные услуги, которые можно получить в любое время без необходимости посещать офис.

Напомним, ночью 19 ноября в Приморье прошел ледяной дождь. Из-за погодных условий произошел обрыв линии электропередачи. В регионе отменили движение автобусов и перелеты. Больше ста восьмидесяти тысяч человек в семидесяти трех населенных пунктах остались без энергоснабжения.

В результате отключения электричества в Артеме и Владивостоке остановилась работа насосных станций, которые подают воду и отопление в дома горожан. С пятницы в Приморском крае действует режим ЧС.

Сейчас в ряде районов сохраняется сложная ситуация — несколько тысяч жителей во Владивостоке и Артеме остаются без отопления.

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