Роскомнадзор Башкирии прокомментировал ситуацию со штрафом одному из СМИ

Напомним, директор башкирского СМИ Роман Садыкбаев пояснил, что видео было опубликовано летом. После выхода материала историей заинтересовалась прокуратура, в связи с чем семью взял на контроль. Позже Роскомнадзор указал на нарушения и потребовал от издания разрешение родителей на публикацию ролика. При этом на видео искажены голоса, а также непонятно, кто запечатлен. Однако суд всё равно признал действия СМИ незаконными и наложил штраф. В общей сложности предприятие, главный редактор и директор должны заплатить 460 тысяч рублей.