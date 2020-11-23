Роскомнадзор Башкирии прокомментировал ситуацию со штрафом одному из СМИ

Роскомнадзор Башкирии прокомментировал ситуацию со штрафом одному из СМИ

Вчера, 16:29ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Руководитель Роспотребнадзора Башкирии Александр Секнин прокомментировал ситуацию с оштрафованным СМИ. Напомним, речь идет об издании UfaTime.ru, которое по решению суда должно заплатить 460 тысяч рублей за публикацию видео с избиением ребенка.

По словам Александра Секнина, нарушение в данной статье действительно было обнаружено.

— Суд решил, что нарушение есть, и назначил административное наказание. Я считаю, что здесь обсуждать нечего. Я же не могу комментировать решение суда, прокомментировал агентству «Башинформ» глава регионального Управления Роскомнадзора.

Напомним, директор башкирского СМИ Роман Садыкбаев пояснил, что видео было опубликовано летом. После выхода материала историей заинтересовалась прокуратура, в связи с чем семью взял на контроль. Позже Роскомнадзор указал на нарушения и потребовал от издания разрешение родителей на публикацию ролика. При этом на видео искажены голоса, а также непонятно, кто запечатлен. Однако суд всё равно признал действия СМИ незаконными и наложил штраф. В общей сложности предприятие, главный редактор и директор должны заплатить 460 тысяч рублей.

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