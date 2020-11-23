Радий Хабиров поручил организовать антикоррупционные проверки в закупках для нужд ЖКХ

— Речь идёт о том, чтобы закупать для государственных и муниципальных нужд ту продукцию, которая уже выпускается в нашей республике с хорошим качеством и конкурентной ценой. И что я вижу в справке от своего Контрольного управления? Светильники закупают в Санкт-Петербурге, тротуарную плитку – в Подмосковье. Хотя такую же конкурентную продукцию мы изготавливаем у себя в Башкортостане. Зачем завозить то, что производится у нас? — задается вопросом глава.