Радий Хабиров поручил организовать антикоррупционные проверки в закупках для нужд ЖКХ

Радий Хабиров поручил организовать антикоррупционные проверки в закупках для нужд ЖКХ

Вчера, 15:22ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Глава Башкирии Радий Хабиров высказался о «промышленном патриотизме». Его возмущает ситуация, когда главы районов и муниципалитетов закупают стройматериалы в других городах России, а не у местных производителей.

— Речь идёт о том, чтобы закупать для государственных и муниципальных нужд ту продукцию, которая уже выпускается в нашей республике с хорошим качеством и конкурентной ценой. И что я вижу в справке от своего Контрольного управления? Светильники закупают в Санкт-Петербурге, тротуарную плитку – в Подмосковье. Хотя такую же конкурентную продукцию мы изготавливаем у себя в Башкортостане. Зачем завозить то, что производится у нас? — задается вопросом глава.

Радий Хабиров поручил провести ревизию закупок для нужд жилищно-коммунального хозяйства на предмет там коррупционных схем. Такое решение он принят после того, как один из предпринимателей намекнул Хабирову о том, что при закупках из других городов «откаты брать проще».

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